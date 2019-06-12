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Dünya

Marvel'in ilk Müslüman süper kahramanı ekranla buluşacak

Marvel'in Pakistanlı çizgi roman kahramanı Kamala Khan'ı, "Miss Marvel" olarak televizyon dizisi veya sinema filmine dönüştürmeyi planlandığı açıklandı.

Behlül Çetinkaya   | 12.06.2019
Marvel'in ilk Müslüman süper kahramanı ekranla buluşacak

İslamabad

ABD'li aktris Mindy Kaling, ünlü çizgi roman, animasyon ve süper kahraman filmleri yapımcısı Marvel'in Pakistanlı çizgi roman kahramanı Kamala Khan'ı, "Miss Marvel" olarak televizyon dizisi veya sinema filmine dönüştürmeyi planladığını söyledi.

MTV News'e konuşan Kaling, televizyon dizisi ya da sinema filmi olarak çekilmesi planlanan Pakistanlı karakterle ilgili Marvel yetkilileriyle görüşme yaptığını bildirdi.

Kendisi de Bangladeşli ve Hint bir aileden gelen Kaling, Marvel yetkililerinin Pakistanlı çizgi roman karakterini ekrana veya beyazperdeye taşımak istediklerini ve bu konuda görüş alışverişi yaptıklarını dile getirdi.

Kaling, 16 yaşında bir kız olan Kamala'nın adı duyulmamış bir oyuncu tarafından canlandırılmasının daha iyi olacağını ifade etti.

İlk defa 2013'te çizgi roman olarak yayımlanmaya başlayan hikayede ABD'nin New Jersey kentinde yaşayan 16 yaşındaki Pakistanlı Müslüman Kamala Khan'ın başından geçenler anlatılıyor. Hikayede Kamala'nın şekil değiştirme gibi insan üstü özellikleri bulunuyor.

Hindistan ve Pakistan'ın ayrıldığı 1947'de Kamala'nın ailesinin geldiği Mumbai'de yaşadıklarıyla başlayan çizgi romanın yaratıcıları arasında yine New Jersey'ye göçmüş Pakistanlı bir ailenin kızı olan Sana Aramat da yer alıyor.

Kamala, Marvel'in ilk Müslüman süper kahramanı olarak biliniyor.

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