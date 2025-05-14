Malta, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığını devraldı
Malta, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığını 6 aylığına devraldı.
Paris
Avrupa Konseyine üye ülkelerin Dışişleri Bakanlarının yıllık toplantısı, Lüksemburg'da düzenlendi.
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Konsey'den yapılan açıklamaya göre, toplantı kapsamında Malta, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığını 6 aylığına Lüksemburg'dan devraldı.
Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel, Bakanlar Komitesine hitabında, komite başkanlığı süresince ülkesinin yaptıklarını anlattı.
Malta Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Turizm Bakanı Ian Borg ise ülkesinin Bakanlar Komitesi başkanlığı boyunca çocukların korunması, ayrımcılıkla mücadele, Ukrayna'ya destek ve gençlerin güçlendirilmesi konularına odaklanacağını belirtti.
Konseyin bu yılki Dışişleri Bakanları toplantısının gündem maddeleri arasında Ukrayna'ya destek, çevre, demokrasi, dijitalleşme ve ayrımcılıkla mücadele gibi konu başlıklarının yer alacağı belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.