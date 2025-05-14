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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Batı Şeria’daki Filistinliler, 77'nci yıl dönümünde Nekbe'yi protesto etti

İşgal altındaki Batı Şeria’daki Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını ve 77'nci yılında Nekbe'yi (Büyük Felaketi) protesto etti.

Qais Omar Darwesh Omar, Esat Fırat  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Batı Şeria’daki Filistinliler, 77'nci yıl dönümünde Nekbe'yi protesto etti Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Ramallah kenti başta olmak üzere, Batı Şeria’daki kent, belde ve Filistin mülteci kamplarında, çeşitli gösteriler düzenlendi.

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Filistin yönetimi ile grup temsilcileri Ramallah’ta bulunan Yasir Arafat’ın kabrine çiçek bırakırken, Nekbe’nin 77’inci yılına atfen, yerel saatle 12.30’da 77 saniye süren bir siren çaldı.

Ramallah’ın el-Menara Meydanı'nda toplanan yüzlerce Filistinli, geri dönüş hakkını ve saldırıların sonra ermesini talep eden sloganların yer aldığı afişler ve dövizler taşıdı.

Burada bir konuşma yapan Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, “Bugün Nekbe'nin 77. yıl dönümünü anıyoruz. Yaşanan acılara, verilen fedakarlıklara, işgalcilerin halkı dağıtma ve davayı sona erdirme çabalarına rağmen halkımız direndi, toprağına ve haklarına sahip çıktı.” dedi.

Alul, sivil direnişe itibarın iade edilmesi çağrısı yaparak, “Tüm yaşananlara rağmen halkımız haklarına sıkı sıkıya sarılıyor ve ne kadar sürerse sürsün, özgürlük ve bağımsızlık için çabalamaya devam edecek.” şeklinde konuştu.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve halkı zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle, 15 Mayıs'ı Nekbe (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs de 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

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