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Dünya

Mali'de Fransa karşıtları sokağa indi

Bamako'da Fransız askeri varlığına karşı eylem düzenlendi.

Fatma Esma Arslan   | 23.09.2020
Mali'de Fransa karşıtları sokağa indi Fotoğraf: Mohammed Özkam/AA

Dakar

Mali'nin 60. bağımsızlık yıl dönümü

Batı Afrika'da denize kıyısı olmayan Mali'nin Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının 60. yıl dönümü nedeniyle başkent Bamako'daki Bağımsızlık Meydanı'nda kutlama etkinliği düzenlendi. ( Stringer - Anadolu Ajansı )

Mali'nin başkenti Bamako'da Fransa ve ülkedeki Fransız askeri varlığına karşı eylem düzenlendi.

Yüzlerce eylemci, Mali'deki Fransız askeri varlığı ve Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunu (MINUSMA) protesto etmek için Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Fransa karşıtı ifadelerin yer aldığı döviz ve pankartlar taşıyan kabalalık Fransa karşıtı sloganlar da attı.

Çok sayıda eylemcinin Rusya bayrağı ve Rus yanlısı ifadelerin yer aldığı dövizler taşıması dikkati çekti.

Cunta halktan destek istemişti

Askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) lideri Assimi Goita ise Mali'nin bağımsızlığının 60'ıncı yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, ülkedeki yabancı unsurlara destek çağrısında bulunmuştu.

Goita, halkın, "Mali ordusunun partnerleri" MINUSMA, Fransa'nın Barkhane operasyonu ve Takuba görev gücünü desteklemesi gerektiğini söylemişti.

Fransa'nın 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında, Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 askeri görev yapıyor.

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