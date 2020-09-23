Euro
8.99
Dolar
7.68
BIST 100
1,096.16
Altın
1,902.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bulgaristan'daki siyasi kriz sürüyor

Hükümet karşıtı protestoların 76. gününde Sofya’nın merkezinde binlerce gösterici, Başbakan Borisov hükümetini istifaya çağırdı.

Ihvan Radoykov   | 23.09.2020
Bulgaristan'daki siyasi kriz sürüyor

Sofiya

Bulgaristan'da 9 Temmuz'da başlayan hükümet karşıtı protestoların 76. gününde başkent Sofya’nın merkezinde toplanan binlerce gösterici, Başbakan Boyko Borisov hükümetini istifaya çağırdı.

Bulgaristan’ın ulusal bağımsızlığı ilanının 112. yıl dönümünün kutlandığı 22 Eylül'ün resmi bayram olması nedeniyle yeni medya üzerinden organize edilen gösteriye katılım yoğun oldu.

Konuşmacılar, “mafya ile iş birliği yaptıkları gerekçesiyle” Borisov hükümetinin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev ve Parlamento Başkanı Tzveta Karayançeva’nın istifalarını talep etti.

Başkent Sofya’nın merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'nda mitingle başlayan protestoda “İstifa” ve “Mafya” sloganları atıldı.

Miting sonrası düzenlenen yürüyüşte başkent merkezinde bazı kavşaklar geçici olarak kuşatılarak trafiğe kapatıldı. Parlamentonun eski binası önünde bir grup göstericiyle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 3 polis yaralandı.

Protesto nedeniyle 1000'i aşkın polis ve jandarma personeli görevlendirdi.

Hükümete muhalif olan Cumhurbaşkanı Rumen Radev bir kez daha protestoculara destek verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, Radev ile Başbakan Borisov arasında barış sağlanması adına kendisinin istifaya hazır olduğunu bildirdi. Karakaçanov, siyasi krize son verilmesi için “geçici bir uzmanlar hükümetinin” kurulmasını da önerdi. Cumhurbaşkanı Radev ise ‘hükümetle diyaloğun yenilenmesinin ancak yönetim fiyaskosu nedenlerinin açığa kavuşturulmasının ardından mümkün olabileceğini” söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kovid-19'a karşı alınan yeni önlemlere uyun çağrısı
Fransa'da son 24 saatte 10 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 bulaşanların sayısı 300 bini geçti

Benzer haberler

Bulgaristan'daki siyasi kriz sürüyor

Bulgaristan'daki siyasi kriz sürüyor

Belarus'taki protestolarda 442 kişi gözaltına alındı

Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı protestolar devam etti

Yemen'de BAE destekli güçler göstericilere ateş açtı

Yemen'de BAE destekli güçler göstericilere ateş açtı
Lübnan'da yeni hükümeti kurma süreci için süre istendi

Lübnan'da yeni hükümeti kurma süreci için süre istendi
ABD jetleri Bulgaristan’ın hava sahasını koruyacak

ABD jetleri Bulgaristan’ın hava sahasını koruyacak