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Dünya

Mali'de BM askerlerine saldırı: 20 yaralı

Mali'de Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonuna düzenlenen silahlı saldırıda 20 asker yaralandı.

Fatma Esma Arslan   | 10.02.2021
Mali'de BM askerlerine saldırı: 20 yaralı

Dakar

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonuna (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Douentza mevkisinde bulunan MINUSMA'nın geçici askeri üssüne otomatik silahlarla saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, saldırıda 20 BM barış gücü askerinin yaralandığı belirtilerek, MINUSMA Başkanı Mahamat Saleh Annadif'in olayı şiddetle kınadığı kaydedildi.

Bazı kaynaklarda, yaralanan askerlerin Togolu olduğu bilgisine yer verildi.

Aynı bölgeye 3 Şubat'ta düzenlenen ve terör örgütü El Kaide'ye bağlı bir grubun üstlendiği saldırıda 10 Malili asker yaşamını yitirmişti.

Ülkede 13 Ocak'ta da BM barış gücü askerlerini hedef alan saldırı düzenlenmiş, Fildişi Sahili vatandaşı 4 asker hayatını kaybetmişti.

Mali'de 2013'ten bu yana görev yapan ve bugüne kadar 230'dan fazla askerini kaybeden MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.

Barış gücü askerleri "mavi kasklılar" olarak da adlandırılıyor.




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