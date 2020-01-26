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Dünya

Mali'de askeri kampa terör saldırısı: 20 ölü

Mali'nin Segou'da kasabasında, askeri kampa düzenlenen saldırıda 20 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Alaattin Doğru   | 26.01.2020
Mali'de askeri kampa terör saldırısı: 20 ölü

Dakar

Mali hükümetince yapılan ve ulusal basında yer alan açıklamada, Sokolo kasabasında silahlı kuvvetlere ait kampa sabah erken saatlerde terörist saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, teröristlerin kaçmadan önce kampa ciddi zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, ordunun kampın kontrolünü koruduğu ve bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı belirtildi.

Mali'deki şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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