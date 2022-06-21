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Dünya

Mali'de 132 sivilin öldüğü saldırılar sonrası 3 günlük ulusal yas

Mali'nin iç kesimlerinde 132 kişinin öldüğü terör saldırıları sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Fatma Esma Arslan   | 21.06.2022
Mali'de 132 sivilin öldüğü saldırılar sonrası 3 günlük ulusal yas Fotoğraf: Nacer Talel/AA

Dakar

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bankass ilçesine bağlı 3 köye düzenlenen terör saldırılarında 132 kişinin yaşamını yitirmesi sonrası 21 Haziran'dan başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

Dianweli, Diallassagou ve Deguessagou köylerine hafta sonu düzenlenen terör saldırılarında 132 sivil yaşamını yitirmiş, hükümet saldırıları şiddetle kınamıştı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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