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Dünya

Malezya'ya kaçak getirilen plastik atıklar iade edildi

Malezya, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen plastik atıkları iade etti.

Ömer Faruk Yıldız   | 28.05.2019
Malezya'ya kaçak getirilen plastik atıklar iade edildi

Kuala Lumpur

Malezya, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen plastik atıkları iade etti.

Enerji, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Yee Bin, plastik atıkların bulunduğu kıyı kentlerden Klang'a medya mensuplarıyla birlikte giderek kaçak atıkların geri gönderilmesi işlemine nezaret etti.

Malezya'ya kaçak getirilen plastik atıklar iade edildi

Malezya, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen plastik atıkları iade etti. Enerji, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Bee Yin (fotoğrafta), plastik atıkların bulunduğu kıyı kentlerden Klang'a medya mensuplarıyla birlikte giderek kaçak atıkların geri gönderilmesi işlemine nezaret etti.

Basına konuşan Bakan Yeo, kaçak atıkları taşıyan konteynerlerin "geri dönüştürülebilir" olarak etiketlenmesini hayretle karşıladığını belirterek, "Durum karşısında şok oldum. Gelen konteynerlerin ön kısmında yasal atıklar, arkasında da yasa dışı atıklar var." ifadesini kullandı.

Yeo, kaçak yollarla getirilen atıkların Bangladeş, Japonya, İngiltere, Suudi Arabistan, Kanada, Avustralya, ABD ve Çin'den geldiğini vurgulayarak, "Malezya'ya yurt dışından gelen bütün yasa dışı atıkları geri yollayacağız." diye konuştu.

Malezya'da ülkeye getirilen 3 bin metrik ton ağırlığındaki yaklaşık 60 konteyner kaçak plastik atığın da geri gönderilme sürecinin devam ettiğinin altını çizen Yeo, para kazanmak için bu atıkları getirterek ülkeyi kirleten yasa dışı geri dönüşüm fabrikalarını eleştirdi ve "Bu insanlar ülkeyi sevmiyor." dedi.

Yeo, Malezya'ya kaçak atık getirilmesine göz yuman ülkelere, "Lütfen atıklarınızın geri dönüşümünü sağlayın ve Malezya'ya göndermekten vazgeçin." çağrısında bulundu.

Dünyanın en fazla plastik atık ithal eden ülkelerinden Malezya, bir süredir ülkeye kaçak yollarla plastik atık getirilmesi ve bu atıkları yakarak imha eden yasa dışı geri dönüşüm fabrikalarını durdurmaya çalışıyor.

Bu kapsamda hükümet, en son 29 Nisan'da İspanya'dan kaçak getirilen 5 konteyner atığı geri yollamıştı.


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