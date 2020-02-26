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Dünya

Malezya'da yeni hükümeti Mahathir Muhammed kuracak

Malezya'da yaşanan siyasi kriz sonrası başbakanlıktan istifa eden ve geçici Başbakan olarak atanan Mahathir Muhammed, iktidar koalisyonunun dağılmasının ardından yeni hükümeti kurma görevini üstlenmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 26.02.2020
Malezya'da yeni hükümeti Mahathir Muhammed kuracak

Kuala Lumpur

Malezya'da Başbakanlık Ofisi'nde ulusa seslenen geçici Başbakan Mahathir Muhammed, muhalefet partilerinin yeni iktidar koalisyonu kurma çabalarının ardından neden istifa ettiğine ve geçici Başbakan olarak hangi adımları atacağına dair açıklamalarda bulundu.

Mahathir, geçen hafta sonu yaşanan siyasi krizden ötürü özür dileyerek, "Krizin ardından istifa etme kararı aldım çünkü makam ve iktidar benim için en önemli şey değildir." dedi.

Muhalefet partileri Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) ve Malezya İslam Partisinin (PAS) kendi başbakanlığında yeni iktidar koalisyonu kurmasına sıcak bakmadığını belirten Mahathir, "UMNO üyelerinin istifa ederek başka partilere katılmasını kabul edebilirdim ama UMNO'nun iktidar koalisyonunda yer almasını kabul edemezdim. Bu yüzden istifa ettim." şeklinde konuştu.

Mahathir, istifa kararı almasına rağmen partilerin çoğunluğunun başbakan olarak kalmasını istediğini vurgulayarak, yeni hükümetin kurulması konusunda üzerine vazife düştüğünün altını çizdi.

Bundan sonra çoğunluğun tercihlerinden ziyade ülke için en iyi olan şeylere odaklanacağına işaret eden Mahathir, "Siyasetçiler ve siyasi partiler bir süreliğine kenara bırakılmalıdır. Eğer izin verilirse hiçbir siyasi partinin tarafını tutmayan bir hükümet kurmaya çalışacağım. Sadece milletin menfaati öncelenecek." dedi.

Malezya'da hükümet krizi

Muhalefet partileri UMNO ve PAS'ın, 23 Şubat'ta, PKR Genel Başkanı Enver İbrahim'i dışarıda bırakan bir koalisyon kurma çalışmaları üzerine Mahathir, bir gün sonra başbakanlıktan istifa etmişti.

İstifasından kısa süre sonra Mahathir, liderliğini yaptığı partisi PPBM'deki başkanlık görevinden de ayrılmıştı.

Malezya basını, muhalefet partilerinin iktidar koalisyonu kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine Mahathir'in istifa ettiğini iddia etmişti.

Enver İbrahim ise Mahathir'in söz konusu planda yer almadığını ve isminin kullanıldığını öne sürmüştü. İbrahim, Mahathir'in yolsuzluklara bulaşmış UMNO ekibiyle çalışmamak için istifa ettiğini açıklayarak kendisine destek vermişti.

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