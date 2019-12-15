Euro
6.46
Dolar
5.81
BIST 100
110,476.60
Altın
1,475.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Malezya'da sel baskını yaklaşık 4 bin kişiyi yerinden etti

Malezya'nın güneyindeki Johor eyaleti genelinde meydana gelen sel baskınlarının ardından 3 bin 835 kişi evlerinden tahliye edildi.

Ömer Faruk Yıldız   | 15.12.2019
Malezya'da sel baskını yaklaşık 4 bin kişiyi yerinden etti

Kuala Lumpur

Malezya'nın Johor eyaletine bağlı Şehir İyileştirme ve Çevre Komitesi'nden yapılan açıklamada, 13 Aralık'tan bu yana meydana gelen sağanak yağışların sebep olduğu seller nedeniyle evini terk edenlerin sayısının 2 bin 853'ten 3 bin 835'e yükseldiği belirtildi.

Tahliye edilen eyalet sakinleri, güvenli bölgelere yerleştirildi.

Bölgede yağış ve sel tehlikesinin süreceği uyarısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO’nun yeni meşruiyet kaynağı Çin mi?
Irak’ta belirsizliğin temel parametreleri
Suriye Anayasa Komitesi ikinci tur toplantıları ölü doğdu
TCMB 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi
Latin Amerika ve güncel sorunları

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre ve Malezya'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre ve Malezya'yı ziyaret edecek

Malezya'da sel baskını yaklaşık 4 bin kişiyi yerinden etti

Malezya Başbakanı: ABD'nin İran'a yaptırımları uluslararası hukuka aykırı

Malezya'da bir Fransız köyü: Colmar Tropicale

Malezya'da bir Fransız köyü: Colmar Tropicale
Malezya'da çıkan yangında 20 ev kül oldu

Malezya'da çıkan yangında 20 ev kül oldu
Malezya'da sellerin ardından tahliye edilenlerin sayısı yaklaşık 15 bine yükseldi

Malezya'da sellerin ardından tahliye edilenlerin sayısı yaklaşık 15 bine yükseldi