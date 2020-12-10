Malezya Sağlık Bakanı Kovid-19 şüphesiyle ev karantinasına alındı
Malezya Sağlık Bakanı Dr. Ethem Baba, aynı ortamda bulunduğu birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine ev karantinasına alındı.
Kuala Lumpur
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
Sosyal medya hesabında açıklama yapan Malezya Sağlık Bakanı Dr. Ethem Baba, geçen ay ofisinde görüştüğü bir gazetecinin salı günü Kovid-19'a yakalandığını öğrenmesinin ardından doktorların tavsiyesi üzerine kendisini eve kapatarak virüs testi yaptırdığını bildirdi.
18 Aralık'a kadar karantinada kalacağını belirten Ethem, "Katılmayı planladığım görüşmeleri erteleyip, çalışmalarıma bir süre evde devam edeceğim." dedi.
Ekim ayında Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Din İşlerinden Sorumlu Bakan Zulkifli Mohamad Al-Bakri'nin Kovid-19'a yakalanmasının ardından 14 günlük ev karantinasına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.