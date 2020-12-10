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Dünya, Koronavirüs

Malezya Sağlık Bakanı Kovid-19 şüphesiyle ev karantinasına alındı

Malezya Sağlık Bakanı Dr. Ethem Baba, aynı ortamda bulunduğu birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine ev karantinasına alındı.

Ömer Faruk Yıldız   | 10.12.2020
Malezya Sağlık Bakanı Kovid-19 şüphesiyle ev karantinasına alındı Fotoğraf: Farid Bin Tajuddin/AA

Kuala Lumpur


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Malezya Sağlık Bakanı Dr. Ethem Baba, geçen ay ofisinde görüştüğü bir gazetecinin salı günü Kovid-19'a yakalandığını öğrenmesinin ardından doktorların tavsiyesi üzerine kendisini eve kapatarak virüs testi yaptırdığını bildirdi.

18 Aralık'a kadar karantinada kalacağını belirten Ethem, "Katılmayı planladığım görüşmeleri erteleyip, çalışmalarıma bir süre evde devam edeceğim." dedi.

Ekim ayında Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Din İşlerinden Sorumlu Bakan Zulkifli Mohamad Al-Bakri'nin Kovid-19'a yakalanmasının ardından 14 günlük ev karantinasına alınmıştı.

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