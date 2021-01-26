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Dünya, Koronavirüs

Malezya, Rusya ve Çin'den 18,4 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak

Malezya hükümeti, Rusya ve Çin'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarından toplam 18,4 milyon doz satın almak için anlaşmaya vardı.

Ömer Faruk Yıldız   | 26.01.2021
Malezya, Rusya ve Çin'den 18,4 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak

Kuala Lumpur


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'da Gamaleya Enstitüsünce geliştirilen Sputnik V aşılarından 6,4 milyon, Çin'in geliştirdiği Sinovac aşılarından 12 milyon doz satın alınacağı belirtilirken, "İki ülkeden temin edilecek aşılar, 9,2 milyon Malezyalıyı aşılamaya yetecektir." ifadesi kullanıldı.

Sputnik V ve Sinovac aşılarının martta ülkeye ulaşacağı aktarılan açıklamada, hastane ve kliniklere aşı tedariklerinin nisandan itibaren başlayacağı kaydedildi.

Malezya hükümeti, şimdiye kadar ilaç firmaları Pfizer, BioNTech ve AstraZeneca'dan toplam 25 milyon doz aşı satın almak için anlaşmaya varmıştı.

Toplamda 190 bin 434 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Malezya'da virüs nedeniyle 700 kişi yaşamını yitirdi.

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