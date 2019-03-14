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Dünya

Malezya idam cezasını kaldırmaktan vazgeçti

Malezya'da hükümet, ülkede ölüm cezasını kaldırmaya yönelik tasarıyı gündeme getirmekten vazgeçti.

Emre Aytekin   | 14.03.2019
Malezya idam cezasını kaldırmaktan vazgeçti

Ankara

Malezya Adalet Bakanı Yardımcısı Hanipa Maidin, parlamentoda yaptığı açıklamada, ölüm cezasını kaldırmaya yönelik yasa tasarısından vazgeçtiklerini, bunu yerine 11 katalog suç için idam cezasının zorunlu olmaktan çıkarılacağını belirtti.

Maidin, söz konusu suçlarda idam cezasına karar verilmesinin mahkemenin takdirine bırakılacağını ifade etti.

İdam cezasının tamamen kaldırılmasını savunan sivil toplum kuruluşları ise hükümetin kararına tepki gösterdi.

"Özgürlük İçin Avukatlar İttifakı" adlı kuruluş, idam cezasını tamamen kaldırmaya yönelik planlarını geçen yıl ekimde kamuoyuna açıklamasına karşın bu konuda adım atmayan hükümeti eleştirerek, durumu "ahlaki korkaklık" olarak niteledi.

"Ölüm Cezasına Karşı Koalisyon" adlı kuruluş da yaptığı açıklamada, mahkemelerin elinde idam cezasının nasıl uygulanması konusunda somut kurallar bulunmadığına dikkati çekerek, "Yargı sistemimizde ölüm cezası olduğu sürece masum birinin haksız yere hüküm giyip idam edilmeyeceğinin garantisi yok." ifadesini kullandı.

Kuruluşlar, hükümeti alınan kararı gözden geçirmeye de çağırdı.

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