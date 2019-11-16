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Dünya

Malezya Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi

Malezya hükümeti, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi, uluslararası kamuoyunu, yasa dışı işgalinin sona erdirilmesi ve bağımsız Filistin Devleti kurulması için çaba göstermeye çağırdı.

Ömer Faruk Yıldız   | 16.11.2019
Malezya Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi

Kuala Lumpur

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in son günlerde Gazze'de sivil ve çocukları hedef alan saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Malezya, İsrail'in işgali altındaki Gazze'de süregelen ve çok büyük insani acılara sebep olan, Gazze halkı ile insani yardım kuruluşlarına zorluk çıkaran ablukaya şiddetle karşı çıktığını yinelemektedir. Malezya, uluslararası kamuoyuna, İsrail'in yasa dışı işgalinin sonlanması ve bağımsız Filistin Devleti kurulması için çabalaması çağrısında bulunmaktadır."

Açıklamada, daha fazla sivil kayıp olmaması için taraflara itidal çağrısı yapıldı.


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