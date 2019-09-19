Euro
6.31
Dolar
5.71
BIST 100
100,338.80
Altın
1,498.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

'Malezya, BM Genel Kurulu'nda gerçekleri konuşacak'

Malezya Başbakanı Muhammed, "Malezya, BM Genel Kurulu'nda gerçekleri konuşacak. Eleştirmemiz gereken şeyleri eleştireceğiz, BM'nin yaptığı bazı faaliyetlerin de hakkını teslim edeceğiz." dedi.

Ömer Faruk Yıldız   | 19.09.2019
'Malezya, BM Genel Kurulu'nda gerçekleri konuşacak'

Kuala Lumpur

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, haftaya katılacağı 74. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na ilişkin, "Malezya, BM Genel Kurulu'nda gerçekleri konuşacak." dedi.

Başbakanlık binasında basın toplantısı düzenleyen Mahathir, uluslararası gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Mahathir, haftaya New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'nda hangi konuları dile getireceğine yönelik soruya, "Malezya, BM Genel Kurulu'nda gerçekleri konuşacak. Eleştirmemiz gereken şeyleri eleştireceğiz, bunun yanı sıra BM'nin yaptığı bazı faaliyetlerin de hakkını teslim edeceğiz." cevabını verdi.

Genel Kurulda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin de Mahathir, "Trump ile görüşmeyeceğim, fakat orada bir konuşma yapacağım. Birçok liderle de bir araya geleceğim." dedi.

Mahathir, Malezya'nın dış politikasının ana unsurlarının değişmediğini de vurgulayarak, hükümetin, küresel adaletsizliklerin karşısında durmayı sürdüreceğini belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü
Bosna’daki savaş suçu zanlıları ICTY’nin kapanmasıyla 'affedilmiş' oldu
Avro Bölgesi resesyondan çıkışı maliye politikalarında aramalı
Tunus'ta popülist siyasetin yükselişi

Benzer haberler

'Malezya, BM Genel Kurulu'nda gerçekleri konuşacak'

'Malezya, BM Genel Kurulu'nda gerçekleri konuşacak'

Malezya'nın idari başkenti Putrajaya duman bulutları altında

Malezya borçlarının ödenmesi için bazı varlıklarını satacak

Malezya'daki 'İllüzyonlar Müzesi' ilgi görüyor

Malezya'daki 'İllüzyonlar Müzesi' ilgi görüyor
Türk savunma sanayisi Malezya'da tanıtıldı

Türk savunma sanayisi Malezya'da tanıtıldı
Malezya'da Keşmir'deki Müslümanlarla dayanışma eylemi

Malezya'da Keşmir'deki Müslümanlarla dayanışma eylemi