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Dünya

Malezya Başbakanı Mahathir istifa etti

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine görevinden istifa etti.

Ömer Faruk Yıldız   | 24.02.2020
Malezya Başbakanı Mahathir istifa etti

Kuala Lumpur

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine görevinden istifa etti.

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