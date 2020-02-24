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Dünya

İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletine bağlı Raver ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammet Kurşun   | 24.02.2020
İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Tahran

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletine bağlı Raver ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Raver ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 04.03'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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