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Dünya

Malcolm X suikastında 2 sanık hakkındaki suçlamalar bugün düşürülecek

ABD'de sivil haklar savunucusu Malcolm X'e suikast düzenlemekle suçlanan ve uzun yıllar hapis yatan 2 sanık hakkındaki cezalar bugün düşürülecek.

Dildar Baykan Atalay   | 17.11.2021
Malcolm X suikastında 2 sanık hakkındaki suçlamalar bugün düşürülecek

Washington

ABD’de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'e suikast davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance Jr. yaptığı yazılı açıklamada, Malcolm X'in 1965'te New York'taki balo salonunda öldürülmesine ilişkin hapis cezası alan 2 kişi hakkındaki suçlamaların bugün New York Yüksek Mahkemesi tarafından düşürüleceğini duyurdu.

Söz konusu sanıkların kim olduğu hakkında bilgi paylaşılmazken, Amerikan basınına konuşan kaynaklar, sanıklardan birinin 1985'e kadar hapis yatan Muhammed Aziz olduğunu kaydetti.

Bir diğer sanığın ise uzun yıllar hapis yatan ve 2009'da yaşamını yitiren Halil İslam olduğu öne sürüldü.

Netflix belgeseli davanın akışını etkiledi

Öte yandan, davanın akışındaki bu değişikliğin nedeninin Netflix'te geçen yıl Malcolm X hakkında yayımlanan belgesel olduğu belirtiliyor.

Söz konusu belgeselde, Malcolm X'in katillerinin New Jersey eyaletinde yaşayan "Nation of Islam" üyeleri olduğu, Aziz ve İslam'ın haksız yere hapis yattığı belirtilmişti.

Malcolm X suikastı, siyahi Müslümanlar ve tarihçiler arasında uzun yıllardır tartışılan bir konu olmuştu. Malcolm X'in ABD hükümeti ya da bir kolluk birimi tarafından öldürüldüğü iddiaları öne çıkmıştı.

Cinayetin üzerindeki sır perdesi 56 yıldır kalkmadı

Malcolm X’i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmadı. Suikasttan sonra tutuklanan 3 kişi ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Malcolm X'in avukatları Şubat 2021'de yaptıkları açıklamada, 21 Şubat 1965'te Harlem bölgesindeki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda yaptığı bir konuşma esnasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi lidere New York Polis Teşkilatı (NYPD) veya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından komplo kurulmuş olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etmişti.

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