Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov'dan TİKA'ya ziyaret

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov, "Kendim, eşim, heyetim ve TİKA'nın Makedonya'da bugüne kadar yapmış olduğu yatırımlardan faydalanan herkes adına Başkanlığa minnet duygularımı iletiyorum." dedi.

Fotoğraf: AA/Dmitri Chirciu

ANKARA

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Makedonya'da yürüttüğü faaliyetlere ilişkin, "Kendim, eşim, heyetim ve TİKA'nın Makedonya'da bugüne kadar yapmış olduğu yatırımlardan faydalanan herkes adına Başkanlığa minnet duygularımı iletiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için Türkiye'ye gelen Ivanov, eşi ve beraberindeki heyetle TİKA'ya yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ivanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılmak için Türkiye'ye gelmekten mutluluk duyduğunu, Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından ve yeni görevinden dolayı tebrik ettiğini söyledi.

TİKA'nın Makedonya'daki faaliyetlerine değinen Ivanov, "Kendim, eşim, heyetim ve TİKA'nın Makedonya'da bugüne kadar yapmış olduğu yatırımlardan faydalanan herkes adına Başkanlığa minnet duygularımı iletiyorum. Ayrıca özellikle sağlık çalışanlarının, tarım projelerinden faydalanan çiftçilerin, tarihi ve kültürel mirasımıza yapmış olduğu katkılarla bugün o eserlerden faydalanan binlerce Makedonya vatandaşının adına da TİKA'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TİKA'nın açacağı çocuk kalp damar hastanesi Balkanlar'da tek olacak

Öte yandan TİKA ile Makedonya'dan gelen heyet arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından birçok yeni projeye imza atıldığını belirten Ivanov, özellikle TİKA'nın sağlık alanında yürüttüğü faaliyetler sayesinde küçük çocukların ve bebeklerin hayatlarının kurtarıldığının altını çizdi.

Ivanov, TİKA'nın Makedonya'da çocuk kalp damar alanında açacağı hastanenin Balkanlar'da ilk olacağını ifade ederek, "İmzalanan bu proje çok sembolik bir öneme sahip çünkü genç nesillerin sağlığına yatırım yaptığınızda geleceğe yatırım yapmış oluyorsunuz. Şimdi sizinle konuştuğumuz bu anlarda onlarca çocuk doğuyor ve bugün doğmuş çocuklar bu proje sayesinde 22. yüzyılda yaşayacak kadar ömre sahip olacak. TİKA'nın bugün katkı sunduğu çocuklar 22. yüzyılda bile TİKA'yı hatırlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Mehmet Kara