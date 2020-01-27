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Dünya

Mahmud Abbas, Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddetti

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddettiği bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 27.01.2020
Mahmud Abbas, Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddetti

Ramallah

Filistin yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkilinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Trump'ın telefonla görüşme isteği, Mahmud Abbas tarafından kabul edilmedi. 

Görüşme talebinin birkaç gün önce geldiğini belirten kaynak, daha fazla ayrıntı vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta yapacağı görüşmeden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.

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