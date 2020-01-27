Mahmud Abbas, Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddetti
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddettiği bildirildi.
Ramallah
Filistin yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkilinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Trump'ın telefonla görüşme isteği, Mahmud Abbas tarafından kabul edilmedi.
Görüşme talebinin birkaç gün önce geldiğini belirten kaynak, daha fazla ayrıntı vermedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta yapacağı görüşmeden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.