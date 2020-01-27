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Dünya

Bağdat'ta iki gösterici gerçek mermiyle öldürüldü

Bağdat'ta devam eden protestolar sırasında iki göstericinin silahla vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Aref Yousef,Hamdi Yıldız   | 27.01.2020
Bağdat'ta iki gösterici gerçek mermiyle öldürüldü Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda mobil sağlık hizmeti veren görevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki göstericinin gerçek mermiyle vurularak yaşamını yitirdiğini söyledi. 

Göstericilerden birinin başından yaralandığını dile getiren sağlık görevlisi, gerçek mermiyle yaralananların sayısının 33'e yükseldiğini belirtti.

Aktivist Adnan el-Hadidi de Bağdat'taki Vesbe Meydanı'nda güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermiyle ateş ederek göz yaşartıcı gaz kullandığını söyledi.

Hadidi, güvenlik güçleri, Vesbe Meydanı'na girmek için müdahalede bulunduğu sırada koşuşturmalar olduğunu dile getirdi.

Güvenlik güçlerinin meydanlara saldırmasından kısa süre önce Sadr Hareketi bağlılarının alanlardan sürpriz şekilde ayrılması dikkati çekti.

Irak Parlamentosuna bağlı İnsan Hakları Komiserliği, geçen cumartesi ile pazar günleri 12 göstericinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Cumartesi gününden beri Irak güvenlik güçleri, Bağdat, Zikar, Basra ve diğer vilayetlerdeki protestoların yapıldığı meydanlara girmek için aşırı güç kullanıyor. Protestocuların meydanları boşaltmasını isteyen güvenlik güçleri, gerçek mermiyle ateş açıyor.

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