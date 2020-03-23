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Dünya, Koronavirüs

Madrid'de koronavirüsten ölenlerin cesedi morg olarak buz pistinde bekletilecek

İspanya'da Kovid-19'dan ölümlerin en fazla olduğu Madrid'de defin işleminin durdurulmasından dolayı cesetler buz pistine konulacak.

Şenhan Bolelli   | 23.03.2020
Madrid'de koronavirüsten ölenlerin cesedi morg olarak buz pistinde bekletilecek

Madrid

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen bölgesi Madrid'de defin işlemlerinin durdurulmasından dolayı bu virüsten ölenlerin cesedinin, morg olarak kentteki bir buz pistinde bekletileceği bildirildi.

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, sağlık koruma malzemesi eksikliğinden dolayı Madrid Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünün Kovid-19'dan ölenlerin defin işlemini gerçekleştirmeyi durdurduğunu açıkladı.

Almeida, Kovid-19'dan Madrid'de her gün ortalama 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, Sağlık Bakanlığının kendilerine acil destek vermesi gerektiğini, aksi taktirde hizmet veremeyeceklerini söyledi.

İspanya resmi haber ajansı EFE de Kovid-19'dan ölen ve defnedilemeyen cesetlerin kentteki "Palacio de Hielo" (Buz Sarayı) adlı bir alışveriş merkezinin alt katında bulunan buz pistine konulacağını yazdı.

Verilen bilgilerde, 1800 metrekarelik söz konusu alışveriş merkezinin de Madrid'deki oteller ve fuar alanı gibi hastaneye dönüştürüleceği, güvenlik için askerin de burada görevlendirileceği kaydedildi.

Madrid'de bugün itibarıyla düne nazaran 242 artışla toplam 1263 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının istatistiklerine göre şimdiye kadar ülke genelinde, düne göre 462 artışla 2 bin 182 kişi Kovid-19'dan ölürken, yüzde 87'sinin 70 yaş üstü olduğu bildirildi.

Ayrıca Savunma Bakanı Margarita Robles de bir İspanyol televizyonuna verdiği demeçte, askerlerin bazı yaşlı bakım evlerini terk edilmiş halde bulduğunu, hatta yatağında ölmüş yaşlıların da olduğunu söyledi.

Avrupa'da İtalya'nın ardından Kovid-19'dan dolayı ölümlerin en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da, hükümet ve sağlık uzmanları bu hafta rakamların çok daha artmasını öngörüyor.

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