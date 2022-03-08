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Dünya

Macron'un ilk seçim mitinginde 'soruların seçmene önceden dağıtılması' alay konusu oldu

Alaattin Doğru   | 08.03.2022
Macron'un ilk seçim mitinginde 'soruların seçmene önceden dağıtılması' alay konusu oldu

Ankara

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun nisanda yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi ilk mitinginde soruların önceden hazırlanarak seçmene dağıtıldığı ortaya çıktı.

France Inter radyosunun haberine göre, rakipleriyle tartışmak yerine Fransız halkıyla diyaloğu tercih ettiğini söyleyen Macron, seçim kampanyasına Paris'in Poissy banliyösünde yaklaşık 250 kişinin katıldığı bir etkinlikle başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın destekçilerinden Karl Olive’in belediye başkanı olduğu Poissy’deki etkinlikte, Macron'a yapmacık bir ilginin gösterilmesi ve sözlerinin sık sık alkışlarla kesilmesi gazetecilerin dikkatinden kaçmadı.

Haberde, soru cevap şeklinde organize edilen etkinlikte Macron’a seçmen tarafından yöneltilen soruların önceden dikkatli şekilde hazırlandığı ve yazıldığı, her soruyu kimin soracağına dair kağıtların katılımcılara dağıtıldığı fotoğraflarıyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanının en yakın rakiplerinden Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Marine Le Pen, rakipleriyle tartışmayı reddeden Macron’un halkıyla diyaloğunun da önceden dikkatlice hazırlandığını belirterek, "Demokrasimiz gerçek tartışmaları hak ediyor. Macroncu tiyatrolar yetti artık!" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı adaylarından Jean Lassalle de Poissy’ye gittiğini ve salona girmek istediğini ancak içeri alınmadığını aktararak, "Demokrasi çok yaşa! Kampanyasına çok sert başladı. Çok da kamusal olmayan bir kamusal tartışmayla." yorumunu yaptı.

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