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Dünya

Macron'un "haberlerde kullanılacak dil" konusunda basına baskı yaptığı iddia edildi

Fransız gazeteci Eve Roger, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ana akım medya kuruluşunun temsilcileriyle "kullanılacak dil" için bir araya geldikten sonra bu kuruluşların, ortak başlıkla haber çıkardıklarını ileri sürdü.

Alaattin Doğru   | 24.01.2023
Macron'un "haberlerde kullanılacak dil" konusunda basına baskı yaptığı iddia edildi

Ankara

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkede yoğun katılımlı protesto gösterilerine yol açan tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin haberlerde kullanılacak dili belirlemek için ülkedeki ana akım medya kuruluşu temsilcileriyle gizlice Elysee Sarayı'nda görüştüğü iddia edildi.

Fransız gazeteci Eve Roger, France 5 televizyonundaki "C mediatique" programında yaptığı açıklamada, Macron'un başkent Paris'te, 19 Ocak'ta milyonlarca kişinin katıldığı emeklilik reformu protestolarından iki gün önce, önde gelen medya organlarının yöneticileriyle Elysee Sarayı'nda gizli bir görüşme yaptığını öne sürdü.

Macron'un bu kişilerle yemek yediğini kulislerden öğrendiğini belirten Roger, katılımcılar arasında Le Monde, Le Figaro ve Les Echos gazete yöneticilerinin yanı sıra Fransız televizyonları BFMTV ve France TV'nin başeditörleri ile ülkedeki önemli radyolardan RTL ve France Inter'in temsilcilerinin de olduğunu aktardı.

Macron, görüşmenin gizli kalmasını tembih etti

Roger, Macron'un bu kişilerle medyalarında kullanmaları gerektiği dil üzerinde konuştuğunu ve görüşmenin gizli kalmasını tembihlediğini ifade etti.

Macron'un görüştüğü tarihten sonra söz konusu medya kuruluşlarının emeklilik reformuna ilişkin haber dilinin değiştiğini ve bazı haberlerin ortak başlıkla çıkarıldığını söyleyen Roger, bu değişikliğin aynı zamanda görüşmenin yapıldığının da ispatı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Roger, buna örnek olarak, Macron'un görüşmede "sorumsuzluk" ifadesini kullanmasını, söz konusu medya kuruluşlarının da aynı gün haber başlıklarında bu kelimeyi kullanarak manşet atmalarını gösterdi.

Fransız BFMTV başta olmak üzere, bazı televizyon kanallarının da gün içinde aynı ifadeyi sık sık tekrar ettiklerini aktaran Roger, Elysee Sarayınca "empoze edilen" dilin dikkate alınmamasının düşünülemeyeceği yorumunu yaptı.

Fransız gazeteci, bu kuruluşların gün içinde "Emeklilik reformuna karşı harekete geçme: Macron 'sorumsuzluğun galip geleceğine' inanmıyor" ortak başlığıyla haberlere imza atmasına dikkati çekti.

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