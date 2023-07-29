Dolar
26.90
Euro
29.65
Altın
1,959.18
ETH/USDT
1,876.00
BTC/USDT
29,331.00
BIST 100
7,067.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun temmuz ayı olağan toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Macron, Sri Lanka'yı ziyaret eden ilk Fransız lider oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Sri Lanka'ya yaptığı ziyaret, bir Fransız liderin ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Dildar Baykan Atalay  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
Macron, Sri Lanka'yı ziyaret eden ilk Fransız lider oldu

Ankara

Uluslararası Fransız Radyosunun (RFI) haberine göre, Macron, Fransa-Sri Lanka diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yıl dönümü vesilesiyle ülkeyi ziyaret etti.

Ziyareti kapsamında sadece başkent Kolombo'daki havalimanında kalan Macron, burada Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe ve Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile bir araya geldi.

Macron, ekonomik olarak zor günlerden geçen Sri Lanka'ya borç yapılandırması konusunda destek sözü verdi.

Wickremesinghe de yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'nın uluslararası ilişkilerdeki rolüne dikkati çekti.

Sadece 2 saat sürse de Macron'un ziyareti, bir Fransız liderin Sri Lanka'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da ağır hasarlı 10 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı
Milli sporcuların sözleşmeli öğretmen olarak atanmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
Muğla'da büyük yangınların ikinci yılında yanan alanlar tekrar yeşeriyor
Hulusi Akar: Kutsal kitaplara yönelik provokasyonlar, çağ dışı ve alçak saldırılardır
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Benzer haberler

Macron, Sri Lanka'yı ziyaret eden ilk Fransız lider oldu

Macron, Sri Lanka'yı ziyaret eden ilk Fransız lider oldu

Macron, Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya için anayasal değişiklik sözü verdi

Fransa'nın "yumuşak karnı" Yeni Kaledonya özerk bölgesinin geleceği belirsizliğini koruyor

Macron, Fransa'da gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle çıkan kaostan ders aldığını söyledi

Macron, Fransa'da gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle çıkan kaostan ders aldığını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet