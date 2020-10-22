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Dünya

Macron, Paris'te Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'te Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüştü.

Yusuf Özcan   | 22.10.2020
Macron, Paris'te Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüştü

Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile bir araya geldi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Elysee Sarayı'nda yapılan görüşmede Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ele alındı.

Macron, Sarkisyan ile bir araya gelmeden önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Emmanuel Macron ve Sarkisyan arasındaki görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

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