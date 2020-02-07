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Dünya

Macron: Fransa, 300'ün altında nükleer savaş başlığına sahip

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin 300'ün altında nükleer savaş başlığına sahip olduğunu açıkladı.

Yusuf Özcan   | 07.02.2020
Macron: Fransa, 300'ün altında nükleer savaş başlığına sahip

Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'teki askeri okulda ülkenin savunma stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Avrupa ülkelerinin silahlanmayı kontrol etme konusunda ortak uluslararası bir ajandasının bulunması gerektiğini belirten Macron, "Fransa, Avrupalı ortakları içinde bu konuyu en çok ilgilendirenleri ortak uluslararası bir stratejinin temelleri atılması için harekete geçirecek. Bunu Avrupa'nın aktif olduğu tüm kurumlarda önerebiliriz." ifadelerini kullandı.

Macron, ülkesinin 300'ün altında nükleer savaş başlığına sahip olduğunu da duyurdu.

Uzun vadede Avrupa'nın güvenliğinin ABD ile güçlü bir müttefiklik kurmaktan geçtiği konusunda ikna olduğunu vurgulayan Macron, kendi güvenliklerinin aynı zamanda bağımsız eylem kapasitesinin artmasından geçtiğini kaydetti.


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