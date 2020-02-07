Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
121,015.10
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalya Dışişleri Bakanlığından İdlib açıklaması: Bölgedeki durumu endişeyle takip ediyoruz

İtalya, İdlib bölgesindeki durumu endişeyle takip ettiğini bildirdi.

Barış Seçkin   | 07.02.2020
İtalya Dışişleri Bakanlığından İdlib açıklaması: Bölgedeki durumu endişeyle takip ediyoruz

Roma

İtalya Dışişleri Bakanlığından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki son gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 

İdlib bölgesindeki gelişmelerin endişeyle takip edildiği vurgulanan açıklamada, çatışmaların yoğunlaşmasının yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine, binlercesinin yaralanmasına, çok fazla yıkıma ve 500 binden fazla insanın evini terk etmesine yol açtığına işaret edildi.

Açıklamada, İtalya'nın çatışmanın tüm taraflarına düşmanlıkları derhal durdurma ve ihtiyaç sahibi halkın insani yardımlara ulaşmasına izin verilmesi çağrısı yaptığına dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu insani bir mecburiyettir. Terör örgütleriyle mücadele, okul ve hastanelerin olduğu sivil yapılara yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları haklı çıkarmaz. İtalya, ilgili taraflara uluslararası insancıl hukuka saygı duymalarına yönelik çağrısını yinelemektedir.

Suriye krizine çözüm, askeri seçenekten geçemez. Birleşmiş Milletler, 2254 numaralı kararına uygun olarak güvenilir ve kapsayıcı bir siyasi sürece odaklanmalıdır. Bu açıdan, Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi (Geir) Pedersen'in çalışmalarını kararlı biçimde desteklemeye devam etmek gerekir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti
Afrika’da Fransa kâbusu – III: Siyasi ve askeri 'operasyonlar'
Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek

Benzer haberler

İtalya Dışişleri Bakanlığından İdlib açıklaması: Bölgedeki durumu endişeyle takip ediyoruz

İtalya Dışişleri Bakanlığından İdlib açıklaması: Bölgedeki durumu endişeyle takip ediyoruz

BM'den İdlibli sivillere 30 milyon dolarlık yardım

İdlib'deki gözlem noktalarına obüs takviyesi yapıldı

Esed rejimi ve destekçileri Serakib ilçesinde 170 bin sivili evsiz bıraktı

Esed rejimi ve destekçileri Serakib ilçesinde 170 bin sivili evsiz bıraktı
'Rusya'dan yarın gelecek bir heyetle İdlib'deki durum görüşülecek'

'Rusya'dan yarın gelecek bir heyetle İdlib'deki durum görüşülecek'
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı