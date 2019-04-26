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Dünya

Macron’dan 'Siyasal İslam' açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron "Siyasal İslam'ın her çeşidiyle, mezhepçilikle, cumhuriyetimizle bağı kesen her şeye karşı daha sert olacağız çünkü bunlar milleti bir arada tutma konusunda bir tehdit oluşturuyor." dedi.

Yusuf Özcan   | 26.04.2019
Macron’dan 'Siyasal İslam' açıklaması

Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Siyasal İslam'ın her çeşidiyle, mezhepçilikle, cumhuriyetimizle bağı kesen her şeye karşı daha sert olacağız çünkü bunlar milleti bir arada tutma konusunda bir tehdit oluşturuyor." dedi.

Macron, sarı yeleklilerin sebebi olan sorunlara çözüm bulmak ve taleplerine yanıt vermek için ülke çapında düzenlediği "ulusal müzakere" toplantılarının ardından Elysee Sarayı’nda 2,5 saat süren basın toplantısı gerçekleştirdi.

"Ulusal müzakere" toplantılarında laiklik meselesinin gündeme geldiğine işaret eden Macron, 1905 laiklik yasasının, etkili bir yasa olduğunu ve ülkede uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Macron, ülkede yasalara uymayan okul ve dernekleri kapattıklarını belirtti.

"Aslında laiklikten bahsettiğimiz zaman gerçekten laiklik üzerine konuşmuyoruz. Ülkede bazı mahallelerde yerleşen mezhepçilikten bahsediyoruz. Bir din adına siyasi bir proje yürüten ve cumhuriyetimizle bağını kesmeye çalışan siyasal İslam'dan bahsediyoruz. Bu konuda hükümetten taviz vermemesini istedim." ifadelerini kullanan Macron, yurtdışından gelen fonların kontrolünün güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Macron, "Siyasal İslam'ın her çeşidiyle, mezhepçilikle, cumhuriyetimizle bağı kesen her şeye karşı daha sert olacağız çünkü bunlar milleti bir arada tutma konusunda bir tehdit oluşturuyor." dedi.


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