Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.63
Dolar
5.95
BIST 100
94,498.54
Altın
1,279.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İskandinav Hava Yolları 205 seferini iptal etti

Danimarka, İsveç ve Norveç devletlerinin ortak hava yolu şirketi SAS, pilotlarla sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinin uzaması nedeniyle 205 seferini iptal etti.

Davut Çolak   | 26.04.2019
İskandinav Hava Yolları 205 seferini iptal etti

Kopenhag

İskandinav Hava Yollarının (SAS) pilotlarla sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinin uzaması nedeniyle 205 seferin iptal edildiği açıklandı.

Borsada işlem gören, Danimarka, İsveç ve Norveç devletlerinin ortakları arasında yer aldığı İskandinav Hava Yolları, bu üç ülkede ayrı ayrı pilotlar ile yürüttüğü toplu sözleşme görüşmelerinin uzaması üzerine, bugün saat 12.00’ye kadar 205 seferini iptal ettiğini duyurdu.

SAS’ta görev yapan pilotlar, toplu sözleşme görüşmelerinden 25 Nisan’a kadar sonuç çıkmaması durumunda greve gideceklerini açıklamıştı.

İptallerin ağırlıklı olarak Kopenhag, Stockholm ve Oslo çıkışlı uçuşlar olduğu kaydedildi.

Toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiği, taraflar arasında uzlaşma olmaması durumunda pilotların greve gitmeye hazırlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları
Ermeni meselesinde artık değişim zamanı
İspanya’da erken seçimden nasıl bir siyasi tablo çıkar?

Benzer haberler

Danimarka sığınmacıların boşanmasına izin vermiyor

Danimarka sığınmacıların boşanmasına izin vermiyor

Trump'ın YPG/PKK'ya aradığı desteği bulamadığı iddia edildi

Danimarka'da kilise üyelerinin sadece yüzde 43'ü Tanrı'ya inanıyor

Danimarka'da Müslümanlardan Kur'ana ve kutsal kitaplara saygı yürüyüşü

Danimarka'da Müslümanlardan Kur'ana ve kutsal kitaplara saygı yürüyüşü
5 bin lira aylığa çoban bulamıyorlar

5 bin lira aylığa çoban bulamıyorlar
THY ve Hava-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi imzaladı

THY ve Hava-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi imzaladı