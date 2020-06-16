Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
111,424.80
Altın
1,722.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Macaristan'da Kovid-19 için uygulanan 'acil durum' sonlandırılıyor

Macaristan'da, Kovid-19 karşı tedbir amacıyla martta ilan edilen acil durumu sonlandıracak yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

Mehmet Yılmaz   | 16.06.2020
Macaristan'da Kovid-19 için uygulanan 'acil durum' sonlandırılıyor

Budapest

Macaristan'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla martta ilan edilen acil durumu sonlandıracak yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Devlet Bakanı Gergely Gulyas tarafından hazırlanan ve 199 sandalyeli Ulusal Meclise sunulan yasa tasarısı, 192 oyla kabul edildi.

Adalet Bakanı Judit Varga, yaptığı açıklamada, acil durumun 20 Haziran'da sonlandırılacağını söyledi.

Muhalefet partileri, 30 Mart'ta kabul edilen yasayı, hükümete ''sınırsız süre boyunca her şeyi yapabilme gücü'' verdiği gerekçesiyle desteklememişti.

Macaristan'da bugüne kadar 4 bin 77 Kovid-19 vakası görülürken, 565 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1052'ye yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118 bini geçti
Yalova'da maske takma zorunluluğu getirildi
Macaristan'da Kovid-19 için uygulanan 'acil durum' sonlandırılıyor
Mahkemelerde koronavirüse brandalı önlem

Benzer haberler

Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1052'ye yükseldi

Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1052'ye yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118 bini geçti

Yalova'da maske takma zorunluluğu getirildi

Macaristan'da Kovid-19 için uygulanan 'acil durum' sonlandırılıyor

Macaristan'da Kovid-19 için uygulanan 'acil durum' sonlandırılıyor
Almanya’nın başkenti Berlin’de 369 hane karantinaya alındı

Almanya’nın başkenti Berlin’de 369 hane karantinaya alındı
Salda Gölü'ne 'kontrollü sosyal hayatta' ziyaretçi ilgisi

Salda Gölü'ne 'kontrollü sosyal hayatta' ziyaretçi ilgisi