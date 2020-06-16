Macaristan'da Kovid-19 için uygulanan 'acil durum' sonlandırılıyor
Macaristan'da, Kovid-19 karşı tedbir amacıyla martta ilan edilen acil durumu sonlandıracak yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.
Budapest
Macaristan'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla martta ilan edilen acil durumu sonlandıracak yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.
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Devlet Bakanı Gergely Gulyas tarafından hazırlanan ve 199 sandalyeli Ulusal Meclise sunulan yasa tasarısı, 192 oyla kabul edildi.
Adalet Bakanı Judit Varga, yaptığı açıklamada, acil durumun 20 Haziran'da sonlandırılacağını söyledi.
Muhalefet partileri, 30 Mart'ta kabul edilen yasayı, hükümete ''sınırsız süre boyunca her şeyi yapabilme gücü'' verdiği gerekçesiyle desteklememişti.
Macaristan'da bugüne kadar 4 bin 77 Kovid-19 vakası görülürken, 565 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.