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Dünya, Koronavirüs

Macaristan'da 'acil durum' 90 gün daha uzatıldı

Macaristan'da, Kovid-19 karşı tedbir amacıyla ilan edilen acil durumun 90 gün daha uzatılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

Mehmet Yılmaz,Aşkın Kıyağan   | 10.11.2020
Macaristan'da 'acil durum' 90 gün daha uzatıldı

Budapeşte

Macaristan'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla ilan edilen acil durumun 90 gün daha uzatılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hükümete, kanun hükmünde kararname çıkarabilme ve bazı kanunların uygulanmasını askıya alabilme imkanı sağlayan acil durum yasa tasarısı, muhalefet partilerinin de desteğiyle, 1 ''Hayır'' oyuna karşı 180 ''Evet'' oyuyla kabul edildi.

Macar hükümeti, salgına karşı hızlı tedbir alabilmek için 4 Kasım'da 15 günlük acil durum ilan etmişti.

Macaristan'da son 24 saatte 4 bin 140 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 118 bin 918'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 103 artarak 2 bin 596'ya yükseldi.

Polonya ve Avusturya'da vaka sayılarındaki artış devam ediyor

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 25 bin 454 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 593 bin 592 vakanın tespit edildiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 330 artarak, 8 bin 375'e çıktı.

Avusturya

Avusturya'da son 24 saatte 6 bin 120 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam 164 bin 866 vaka görülürken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 artarak 1490'a çıktı.

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