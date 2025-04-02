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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Macaristan'a "ülkeye girerse Netanyahu'yu tutukla" çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), hafta içinde Macaristan'ı ziyaret etmesi beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ülkede tutuklanmasını talep etti.

Ahmet Furkan Mercan  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Macaristan'a "ülkeye girerse Netanyahu'yu tutukla" çağrısı

Ankara

New York merkezli HRW'den yapılan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Netanyahu hakkında Kasım 2024'te çıkardığı tutuklama emrine atıfta bulunuldu.

Açıklamada, Macaristan'a, Netanyahu'nun ülkeye girmesi halinde kendisinin tutuklanması çağrısı yapılarak, "Macaristan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeye girişini engellemeli veya ülkeye girerse onu tutuklamalıdır." ifadesi kullanıldı.

"UCM üyesi olan" Macaristan'ın topraklarına giren şüphelilerin tutuklanması ve teslim edilmesinde "işbirliği yapmakla yükümlü" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Kendi polis gücü olmayan UCM, tutuklamalarda devletlere güvenmekte." denildi.

Kasım 2024'te tutuklama emirleri çıkarılması sonrası Macar lider Viktor Orban, Netanyahu'yu davet edeceğini ve "eğer gelirse emrin Macaristan'da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğini" söylemişti.

Orban'ın İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Macaristan Başbakanı Orban'ın daveti üzerine 2-6 Nisan'da bu ülkeye resmi ziyaret gerçekleştireceği aktarılmıştı.

UCM'ye taraf ülkeler tutuklamakla yükümlü

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.

Statünün 89. maddesi uyarınca Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarının kendilerini tutuklayıp Lahey'deki mahkemeye teslim etmesi gerekiyor.

Netanyahu ve Gallant'ın da Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerle birlikte Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, ve İngiltere, Orta ve Güney Amerika ülkelerinin tamamına yakını ve Afrika ülkelerinin çoğunluğu dahil UCM'ye üye 124 ülkeye seyahat etmekten kaçınmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.

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