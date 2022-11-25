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Dünya

Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik onayını erteledi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için gerekli meclis onayının 2023'teki ilk oturumda alınacağını açıkladı.

Mehmet Yılmaz   | 25.11.2022
Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik onayını erteledi

Budapeşte

Orban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Macaristan'ın her iki ülkenin de NATO üyeliğini desteklediğini belirterek, "Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini destekliyor ve parlamento bunu gelecek yılın ilk oturumunda gündeme alacak." dedi.

Macaristan Parlamentosunun 2023'teki ilk oturumunun şubat ayında toplanması planlanıyor.

Macaristan hükümet yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için gerekli olan meclis onayının 2022'de alınacağını belirtmişti.

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