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Dünya

ABD Brezilya'yı resmen 'NATO üyesi olmayan ana müttefik' olarak tanıdı

ABD Başkanı Trump, Brezilya'yı resmen "NATO üyesi olmayan ana müttefik" olarak tanıdığını ilan eden memorandumu yayımladı.

Hakan Çopur   | 01.08.2019
ABD Brezilya'yı resmen 'NATO üyesi olmayan ana müttefik' olarak tanıdı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği memorandumla Brezilya'ya ilişkin daha önce açıkladığı adımını resmileştirdi.

Buna göre Brezilya, "NATO üyesi olmayan ana müttefik" olarak artık ABD ile özellikle savunma alanında öncelikli ülkeler kategorisinde değerlendirilecek.

Brezilya Pentagonun düzenleyeceği silah ihalelerine katılabilecek

Söz konusu adımla Brezilya, ABD'den silah alımlarında öncelikli ülkeler arasında yer alacak, Pentagonun düzenleyeceği silah ihalelerine katılabilecek ve ABD birlikleriyle beraber tatbikatlar yapabilecek.

Trump, mayıs ayında Kongreye gönderdiği niyet mektubunda, "1961 Dış Yardımlar Yasası'nın 517. bölümüne uygun olarak Brezilya'yı 'NATO Üyesi Olmayan Ana Müttefik' olarak belirleme niyetimi beyan ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Brezilya, aralarında İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın da bulunduğu "NATO üyesi olmayan ana müttefik" kategorisine eklenen son ülke olmuştu.

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