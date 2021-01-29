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Dünya, Koronavirüs

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çin aşısını tercih edecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin aşısını tercih edeceğini söyledi.

Mehmet Yılmaz   | 29.01.2021
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çin aşısını tercih edecek

Budapeşte

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, devlet radyosu Kossuth'taki haftalık konuşmasında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki aşı programının iyi yürüdüğünü, sağlık çalışanları ve bakımevi sakinlerine yönelik aşı programının tamamlandığını ifade eden Orban, gelecek hafta itibariyle ise kayıt yaptıran diğer vatandaşların aşılanmasına başlanacağını söyledi.

Orban, bugüne kadar 2 milyon kişinin aşı olmak için kayıt yaptırdığını belirterek, ülkesinin yakın zamanda Çin'den aşı alımı konusunda anlaşma imzalayacağını, kendisinin de Çin aşısına güvendiğini ve bu yüzden Çin aşısını bekleyeceğini anlattı.

Avrupa Birliği'nden (AB) yeterli miktarda aşı gelmediğini hatırlatan Orban, bu yüzden farklı kaynaklardan aşı temin etmeye çalıştıklarına işaret etti. Orban, halihazırdaki plana göre mart sonuna kadar 880 bin kişiyi aşılayabileceklerini, Çin aşısının gelmesi durumunda ise bu sayının iki katına çıkabileceğini kaydetti.

Macaristan'da 28 Ocak itibarıyla 187 bin 508 kişiye aşı uygulandı.

Macaristan Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 1459 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 364 bin 909'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 83 artışla 12 bin 374'e çıktı.

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