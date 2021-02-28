Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Macaristan Başbakanı Orban'a Çin aşısı uygulandı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sinopharm aşısı yapıldı.

Mehmet Yılmaz   | 28.02.2021
Macaristan Başbakanı Orban'a Çin aşısı uygulandı

Budapeşte

Orban, yaptığı açıklamada, aşı kampanyası kapsamında sıranın hükümet yetkililerine geldiğini ve kendisine Çin aşısının uygulandığını söyledi.

Aşı sonrası kendisini çok iyi hissettiğini belirten Orban, ülkede 3. dalganın etkili olduğunu belirterek herkesten aşı kaydı yaptırmalarını istedi.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 469 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 428 bin 599'a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72 artışla 14 bin 974'e çıktı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 917 bini geçti
Ürdün İçişleri ve Adalet Bakanları Kovid-19 önlemlerine aykırı davrandıkları için istifa etti
Macaristan Başbakanı Orban'a Çin aşısı uygulandı
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 90 milyonu geçti
'Parmaklarımdaki eklemlere kadar ağrı vardı'

Benzer haberler

Macaristan Başbakanı Orban'a Çin aşısı uygulandı

Macaristan Başbakanı Orban'a Çin aşısı uygulandı