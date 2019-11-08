Euro
6.35
Dolar
5.76
BIST 100
103,631.70
Altın
1,460.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşuyor
logo
Dünya

Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan milyonluk göç dalgası durdurulamaz'

Macaristan Başbakanı Orban, ''Türkiye olmadan Macaristan ve Avrupa'ya yönelen milyonluk göç dalgası durdurulamaz.'' dedi.

Mehmet Yılmaz   | 08.11.2019
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan milyonluk göç dalgası durdurulamaz'

Budapeşte

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Kasım'da Macaristan'a yaptığı ziyareti değerlendirdi.

Macaristan'ın coğrafi olarak Rusya, Almanya ve Türkiye üçgeni içinde yer aldığını ve bu ülkelerle iyi ilişkiler içinde olma politikası izlediğine dikkat çeken Orban, bu kapsamda birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, dün ise Erdoğan'ın Macaristan'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Türkiye'nin mültecileri Avrupa yerine Suriye'ye gönderdiği takdirde Avrupa'nın ve ülkesinin güvende olacağını ifade eden Orban, ''Göçmen taraftarı güçler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makamından uzaklaştırmak için çalışıyor. Eğer Türkiye'de güç, denge ve güven olmazsa göçmenleri durduramaz ve bu da göçmen taraftarlarının hayalinin gerçekleşmesine ve milyonlarca göçmenin Avrupa'ya gelmesine neden olur. (ABD'li ünlü iş adamı) George Soros meşhur planında Avrupa'nın yıllık bir milyon göçmene ihtiyaç duyduğunu yazmıştı.'' diye konuştu.

Orban konuşmasında, ''Türkiye olmadan Macaristan ve Avrupa'ya yönelen milyonluk göç dalgası durdurulamaz.'' dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD kendisiyle savaşıyor
Nil sorunu: Eski aktörler, yeni arabuluculuk girişimleri
Irak ve Lübnan'da mezhepçi/etnik siyaset tıkandı
Malumun ilamı: 'The Great Hack'
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi

Benzer haberler

'Türkiye olmadan milyonluk göç dalgası durdurulamaz'

'Türkiye olmadan milyonluk göç dalgası durdurulamaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti

'Güvenli bölgenin yeniden inşa projelerinde memnuniyetle yer alacağız'

'Güvenli bölgenin yeniden inşa projelerinde memnuniyetle yer alacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da