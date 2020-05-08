Euro
7.70
Dolar
7.11
BIST 100
98,578.15
Altın
1,718.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa Birleşik Devletleri istemiyoruz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'da bazı güçlerin ulus devletler yerine "Avrupa Birleşik Devletleri" kurmak istediğini ancak kendilerinin bunun bir parçası olmak istemediğini söyledi.

Mehmet Yılmaz   | 08.05.2020
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa Birleşik Devletleri istemiyoruz

Budapeşte

Macaristan'ta Devlet radyosu Kossuth'taki haftalık konuşmasında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Victor Orban, parlamentoda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla kabul edilen yasaya uluslararası kamuoyunda yöneltilen sert eleştirilere cevap verdi. 

Orban, Avrupa'da bazı güçlerin ulus devletler yerine Avrupa ülkelerini içinde barındıran bir imparatorluk kurmak istediğini ve Macar hükümetinin ise bunu kabul etmemesinden dolayı eleştirildiğini iddia etti.

Ülkesinin hiçbir şekilde söz konusu imparatorluğun bir parçası olmayacağının altını çizen Orban, şu ifadeleri kullandı:

''Avrupa'da imparatorluk inşa etmek isteyenler ulus devletler yerine imparatorluk düzenini, yani 'Avrupa Birleşik Devletleri' istiyor. Biz bunun bir parçası olmak istemiyoruz. Biz, Macaristan'ın Macaristan olarak kalmasını istiyoruz.''

İmparatorluk taraftarlarının her fırsatta Macar hükümetini zayıflatmaya çalıştığını da belirten Orban, hükümetin göçmen politikasının ve acil durum yasasının da bu yüzden tepki gördüğünü savundu.

''Acil durum'' yasası

Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla hazırlanan ve 30 Mart'ta parlamentoda kabul edilen yasaya, muhalefet partileri, hükümete ''sınırsız süre boyunca her şeyi yapabilme gücü'' verdiği gerekçesiyle destek vermemişti.

Uluslararası kamuoyunda, Macar hükümetine yönelik sert eleştiriler de yöneltilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 26 bin 299 kişi öldü
Çin’de 1, Singapur’da 768 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu ve 3 metre mesafe kuralı getirildi
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 6 bin 541'e yükseldi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 54 bini geçti

Benzer haberler

Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa Birleşik Devletleri istemiyoruz

Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa Birleşik Devletleri istemiyoruz