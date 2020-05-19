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Dünya

Macaristan, Avrupa Adalet Divanının sığınmacı kararına uymayacak

Macaristan Başbakanı Başdanışmanı Bakondi, "Avrupa Adalet Divanının sığınmacı kampıyla ilgili verdiği kararı hükümet kabul etmiyor. Bu kampların Macar anayasasıyla çelişip çelişmediğini kontrol edecek." dedi.

Mehmet Yılmaz   | 19.05.2020
Macaristan, Avrupa Adalet Divanının sığınmacı kararına uymayacak

Budapest

Macaristan Başbakanı Başdanışmanı György Bakondi, hükümetin, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanının geçen hafta sığınmacılar hakkında verdiği kararı kabul etmeyeceğini söyledi.

Bakondi, kamu televizyonu M1'e yaptığı açıklamada, Macaristan'ın sığınmacılar için Sırbistan sınırına inşa ettiği kampın iyi işlediğini ve hükümetin bu konuda değişiklik yapmayacağını belirterek, ''Avrupa Adalet Divanının sığınmacı kampıyla ilgili verdiği kararı hükümet kabul etmiyor. Bu kampların Macar anayasasıyla çelişip çelişmediğini kontrol edecek.'' diye konuştu.

Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'da iltica başvuruları reddedilen ve ülkelerine gönderilmeleri kararı verilen 2 İranlı ve 2 Afganistanlı sığınmacının davasıyla ilgili 14 Mayıs'ta verdiği kararda, Macaristan'ın sığınmacıları Sırbistan sınırına inşa ettiği kampta en fazla 4 hafta tutabileceğini, daha sonra ise ülkeye alması gerektiğini belirtmişti.

Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekilmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan edilerek yasa dışı geçişler için uygulanan cezalar artırılmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulan kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

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