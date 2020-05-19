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Dünya

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayını onayladı

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Başkan Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı John Ratcliffe'yi onayladı.

Dildar Baykan   | 19.05.2020
ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayını onayladı

Washington

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) adayı John Ratcliffe'yi onayladı.

Temsilciler Meclisinde Teksas'ı temsil eden Ratcliffe'nin DNI adaylığı için bugün Senato İstihbarat Komitesinde oylama yapıldı.

Oylamada, komitenin 8 Cumhuriyetçi senatörü "evet" oyu kullanırken, 7 Demokrat senatör de "hayır" dedi.

Gelecek günlerde Senato Genel Kurulunda yapılacak oylamada da onaylanması durumunda Ratcliffe görevine başlayacak.

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