ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayını onayladı
ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Başkan Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı John Ratcliffe'yi onayladı.
Washington
ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) adayı John Ratcliffe'yi onayladı.
Temsilciler Meclisinde Teksas'ı temsil eden Ratcliffe'nin DNI adaylığı için bugün Senato İstihbarat Komitesinde oylama yapıldı.
Oylamada, komitenin 8 Cumhuriyetçi senatörü "evet" oyu kullanırken, 7 Demokrat senatör de "hayır" dedi.
Gelecek günlerde Senato Genel Kurulunda yapılacak oylamada da onaylanması durumunda Ratcliffe görevine başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.