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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya yönelik ortak yardım planına karşı çıkıyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, Ukrayna'ya 18 milyar avroluk yardım paketini reddettiklerini ama ülkesinin Ukrayna'yı ikili anlaşmalar kapsamında desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Mehmet Yılmaz   | 11.11.2022
Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya yönelik ortak yardım planına karşı çıkıyor Fotoğraf: Wolfgang Schwan/AA

Budapeşte

Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmeye hazırız ama bugüne kadar olduğu gibi ikili anlaşmalar kapsamında." ifadesini kullandı.

Ülkesinin AB Komisyonu'nun teklifini reddetmesini eleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a da tepki gösteren Szijjarto, "Meslektaşım, Dışişleri Bakanı durumu yanlış anlıyor. AB'nin ortak bir şekilde kredi almasını reddetmemiz taktiksel değil, bilakis prensip meselesi. Avrupa'nın ortak bir şekilde borçlanması, ortak bir Avrupa anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu, 9 Kasım'da, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 2023 için 18 milyar avroluk yardım paketi teklif etmişti.

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