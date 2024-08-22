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Dünya

Macar Bakan'dan AB'ye "göçmenleri tek yön biletle Brüksel'e gönderme" çıkışı

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, bu kez AB Adalet Divanı tarafından Birliğin iltica politikasıyla uyumsuzluk gerekçesiyle kesilen cezaya sert dille tepki gösterdi.

Selen Valente Rasquinho  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Macar Bakan'dan AB'ye "göçmenleri tek yön biletle Brüksel'e gönderme" çıkışı

Brüksel

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'nın ülkesine Birliğin iltica politikasıyla uyumsuz olduğu gerekçesiyle kestiği cezayı sert dille eleştirerek "Brüksel istiyorsa sığınmacıları tek yönlü biletle gönderebilecekleri" yönünde ifadeler kullandı.

Gulyas, başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında, AB Adalet Divanının ülkesi hakkında haziran ayında Birliğin göç politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle verdiği 200 milyon avroluk cezayla ilgili konuştu.

"Brüksel göçmen istiyorsa alacak.", "AB dış sınırda göçü durdurmayı imkansız hale getirirse herkese tek yön bilet vereceğiz." gibi ifadeler kullanan Gulyas, Brüksel'i ikiyüzlülükle de suçladı.

Gulyas, Şengen sınırlarının korunmasının yalnızca Macaristan için değil, tüm Avrupa için bir sorun olduğunu ve ülkesinin iki Şengen dışı ülkeyle (Ukrayna ve Sırbistan) sınır paylaşmasına rağmen sınırı korumak için ek kaynak almadığını söyledi.

Macaristan ile AB arasındaki göçmen anlaşmazlığı, Aralık 2020'ye dayanıyor. Bu tarihte AB Adalet Divanı, Macaristan'ın sığınmacıları "gözaltına alınmaya varan koşullarda" ve "transit bölgelerde" hukuka aykırı bir şekilde tuttuğuna hükmetmişti.

AB'nin en üst mahkemesi ayrıca Macaristan'ın sığınma prosedürlerine sınırlı erişim sağladığına ve başvuru yapmayı "neredeyse imkansız" hale getirdiğine karar vermişti.

Macaristan'ın bu kararı reddetmesi üzerine, 13 Haziran'da mahkeme bu kez ülkenin AB'nin sığınma mevzuatının uygulanmasından "kasıtlı olarak kaçındığını" belirterek Budapeşte'yi AB hukukuyla uyumlanmakta her bir günlük gecikmesi için 1 milyon avro para cezası da dahil olmak üzere toplam 200 milyon avroluk cezaya çarptırmıştı.

Brüksel-Budapeşte gerginliği

AB Macaristan'ı demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir eleştiriyor.

AB'nin başlattığı "Birlik hukukunu ihlal" gerekçeli prosedür gereği, ortak bütçeden Macaristan'a ayrılan büyük miktarda pay dondurulmuştu.

Macaristan, Rusya ile ilişkileri nedeniyle AB'nin ortak dış politikasına uyumsuzluk gösterdiği eleştirilerine de maruz kalıyor.

Ülkesinin 1 Temmuz itibarıyla üstlendiği AB dönem başkanlığı görevinin 5. gününde, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova'yı ziyaret etmesi gerginliği tırmandırmıştı.

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