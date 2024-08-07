Dolar
33.45
Euro
36.59
Altın
2,402.40
ETH/USDT
2,469.60
BTC/USDT
56,987.00
BIST 100
9,971.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Avcılar’da otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor -VTR-
logo
Dünya

Lufthansa, Orta Doğu'ya uçuş iptallerinin süresini uzattı

Alman hava yolu firması Lufthansa, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle İran ve Irak dahil olmak üzere bazı ülkelere yönelik uçuş iptali kararlarının süresini uzattı.

Ata Ufuk Şeker  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Lufthansa, Orta Doğu'ya uçuş iptallerinin süresini uzattı

Brüksel

Lufthansa'dan yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından yapılan güvenlik analizi çerçevesinde bu bölgeye yönelik hizmetlerde değişikliğe gidildiği bildirildi.

Bölgede artan gerilim nedeniyle şirketin Tel Aviv, Tahran, Beyrut, Amman ve Erbil'e olan bütün uçuşlarının 13 Ağustos'takiler dahil olmak üzere iptal edildiği belirtilen açıklamada, Lufthansa'nın iptallerden etkilenen yolculara ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal seçeneği sunduğu kaydedildi.

Lufthansa, geçen hafta da benzer bir karar alarak bölgeye seferleri iptal etmişti.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e yapması beklenen misilleme, hava yolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini etkilemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın Germencik'te zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Şırnak'ta terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuştu
Uzmanlar Adana'da meydana gelen depremleri değerlendirdi
Bakan Fidan, Arap Birliği ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile bir araya geldi
Bodrum'a kruvaziyerle 4 bin 630 yolcu geldi

Benzer haberler

Lufthansa, Orta Doğu'ya uçuş iptallerinin süresini uzattı

Lufthansa, Orta Doğu'ya uçuş iptallerinin süresini uzattı

Papa, Orta Doğu'da ateşkes çağrısını yineledi

ABD Savunma Bakanı Austin: Orta Doğu'daki askerlerimize yönelik saldırıları tolere etmeyeceğiz

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre: Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesine yönelik çabalarımıza odaklandık

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre: Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesine yönelik çabalarımıza odaklandık
Biden, Mısır ve Katar liderleriyle Orta Doğu'da artan gerilimi ve Gazze'de ateşkes sürecini değerlendirdi

Biden, Mısır ve Katar liderleriyle Orta Doğu'da artan gerilimi ve Gazze'de ateşkes sürecini değerlendirdi
Blinken, Orta Doğu'daki tüm tarafları gerilimi düşürecek adımlar atmaya çağırdı

Blinken, Orta Doğu'daki tüm tarafları gerilimi düşürecek adımlar atmaya çağırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet