Dolar
18.58
Euro
18.34
Altın
1,716.25
ETH/USDT
1,372.20
BTC/USDT
20,231.00
BIST 100
3,556.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısı öncesinde aile fotoğrafına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısı öncesinde aile fotoğrafına katılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü
logo
Dünya

Lufthansa’nın iştiraki Eurowings, pilotların grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti

Alman hava yolu şirketi Lufthansa’nın iştiraki Eurowings, pilotlarının 24 saatlik grevinin bugün gece yarısından itibaren başlaması nedeniyle yüzlerce uçuşunu iptal edilmek zorunda kaldı.

Bahattin Gönültaş   | 06.10.2022
Lufthansa’nın iştiraki Eurowings, pilotların grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Berlin

Eurowings, Almanya'da 200'ün üzerinde uçuşunu iptal ederken, bu iptaller 30 binden fazla yolcuyu etkiledi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa’nın iştiraki olan Eurowings, grevin etkisini en aza indirmek için elden gelen her şeyin yapıldığını duyurdu ve gecikmeler olabileceği konusunda müşterilerini uyardı. Şirket, yolculardan havalimanına gitmeden önce uçuşlarının mevcut durumunu internet üzerinden kontrol etmelerini istedi.

Pilotların iş bırakma eylemi bugün 00.00’de başladı ve saat 23.59’da kadar devam edecek.

Eurowings, ortalama olarak günde yaklaşık 500 uçuş gerçekleştirerek 50 bin ila 70 bin yolcuyu Almanya ve Avrupa'daki varış noktalarına taşıyor.

Öte yandan, pilotların grevi en fazla Almanya’daki uçuşları etkiledi. Eurowings'in en büyük lokasyonu olan Düsseldorf'ta 120’den fazla ve Köln Bonn Havalimanı'ndan 61 uçuş iptal edildi.

Pilotların üye olduğu Vereinigung Cockpit (VC) sendikası, toplu ücret anlaşmasında onuncu tur müzakerelerinin başarısız olmasının ardından Eurowings’da çalışan pilotlar için grev çağrısı yapmıştı.

Sendika, yüksek enflasyonun etkisiyle artan yaşam maliyetleri karşısında maaş zammı talep ederken, pilotlar için uçuşlar arasında daha fazla dinlenme süresi ve azami çalışma saatlerinde bir azalma yapılmasını istiyor.

VC'nin talepleri, Almanya’da enflasyonun eylül ayında yüzde 10 ile neredeyse 72 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte yükselen enerji ve gıda fiyatlarının ortasında gelmesi de dikkati çekiyor.

Salgın döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan Alman hava yolu sektörünün, personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya bulunması dikkati çekiyor.

Ülkede özellikle yaz tatili döneminde birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu.

Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya seferin gecikmesinden ötürü yolcular gidecekleri yerlere geç ulaşmıştı.

Bu kuyruklar, gecikmeler ve iptaller Kovid-19 karantinalarından sonra seyahat etmek isteyen tatilcileri hayal kırıklığına uğratmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
2022-Kaymakamlık sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Van'daki Zernek Barajı'nda su seviyesi dibi gördü
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Lufthansa’nın iştiraki Eurowings, pilotların grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti

Lufthansa’nın iştiraki Eurowings, pilotların grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Almanya’da yüksek enflasyonun devam etmesi bekleniyor

Alman elektrik üreticisi RWE, 2030'a kadar kömür kullanımına son verecek

Almanya'dan Polonya'nın 2. Dünya Savaşı tazminatı talebine ret

Almanya'dan Polonya'nın 2. Dünya Savaşı tazminatı talebine ret
'Filenin Sultanları' bugün Almanya ile karşılaşacak

'Filenin Sultanları' bugün Almanya ile karşılaşacak
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 11 milyonu aştı

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 11 milyonu aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet