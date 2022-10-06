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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a geldi.

Mehmet Tosun   | 06.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'da Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Prag

Erdoğan'ı, Prag Vaclav Havel Havaalanı'nda Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a geldi.

Prag'da ellerinde Türk bayraklarıyla kendisine sevgi gösterisinde bulunan gurbetçileri selamlayan Erdoğan, aracından inerek onlarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğini ziyaret etti.

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