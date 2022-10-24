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Dünya

Lufthansa İsviçre birimi, grev planlayan pilotlarla anlaşmaya vardı

Alman Lufthansa Havayollarının İsviçre birimi, çalışma şartlarının düzeltilmesi amacıyla grev planlayan pilotlar birliğiyle yapılan toplu sözleşmede anlaşma sağladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 24.10.2022
Lufthansa İsviçre birimi, grev planlayan pilotlarla anlaşmaya vardı

Cenevre

Aeropers sendikasından yapılan açıklamada, nisandan bu yana anlaşma olmadan çalışan pilotların, Lufthansa İsviçre yönetimiyle anlaşmaya varılmasının ardından greve son verdiği bildirildi.

Lufthansa'daki Alman pilotlar, maaşlardaki anlaşmazlığı çözmek için geçen ay yapılan anlaşmanın ardından 2023 ortasına kadar grev yapmama konusunda mutabık kalmıştı.

Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla Avrupa genelinde yaz aylarında başlayan pilot ve hava yolu çalışanlarının grevleri sonucu binlerce uçuş iptal edilmiş, havalimanlarında gecikmeler yaşanmıştı.

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