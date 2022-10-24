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Dünya

Japon Bakan, Moon Tarikatı ile ilişkisi nedeniyle istifa etti

Japonya'da Ekonomik Canlanmadan Sorumlu Devlet Bakanı Yamagiwa Daişiro, tartışmalı "Moon Tarikatı" ilişkileri nedeniyle istifa kararı aldı.

Ahmet Furkan Mercan   | 24.10.2022
Japon Bakan, Moon Tarikatı ile ilişkisi nedeniyle istifa etti

Tokyo

Japonya'da 2012-2020 dönemini kapsayan göreviyle "ülkenin en uzun süreli başbakanı" unvanına sahip Abe Şinzo'nun, temmuzda uğradığı suikastın siyasi yankıları devam ediyor.

Bakan Yamagiwa, Birleşme Kilisesi (FFWPU) adıyla tanınan Moon Tarikatına başkanlık eden Hak Ja Han ile 2019'da fotoğraf çektirdiğini itiraf etti.

Kiliseyle bağlantısı saptanan ve kamuoyunun kendisine yönelttiği sorulara şüpheli cevaplar veren Bakan Yamagiwa, Başbakan Kişida Fumio ile bir araya geldi.

Yamagiwa, Japon Başbakan'a, hükümete yönelik sorun oluşturma niyeti taşımadığını dile getirerek, kabineden istifasını içeren mektubu sundu.

Başbakan ve LDP Genel Başkanı Kişida Fumio, istifa eden Yamagiwa'nın yerine görevlendirilecek yeni bakanın hafta içinde görevine başlayacağını söyledi.

179 milletvekilinin, FFWPU ve yakın kuruluşlarla ilişkisi

Meclis seçimleri arifesinde Abe, 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma esnasında açılan ateşle suikasta kurban gitmişti.

Cinayet zanlısı Yamagami Tetsuya, Birleşme Kilisesi (FFWPU) olarak tanınan dini yapılanmaya destek veren mesaj yayımladığı gerekçesiyle Abe'ye kin beslediğini belirtmişti.

Polis sorgusunda zanlı Yamagami'nin, FFWPU'ya yönelik annesinin bağışlarının, ailesini iflas ettirdiğini savunması sonrası Japon kamuoyu, siyaset-kilise ilişkilerine yönelmişti.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içinde yapılan siyaset-kilise soruşturmasında 179 milletvekilinin, FFWPU ve yakın kuruluşlarla ilişkisinin bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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