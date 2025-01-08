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Dünya

Lufthansa Grubu bu yıl 10 bin kişiyi işe alacak

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu’nun bu yıl yaklaşık 10 bin kişiyi işe almayı planladığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Lufthansa Grubu bu yıl 10 bin kişiyi işe alacak

Berlin

Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın sahibi olan Lufthansa Grubu, 2025 yılına ilişkin istihdam hedeflerini duyurdu. Buna göre, Alman şirket yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam etmeyi planlıyor.

Bu yıl 1300 teknisyen, 2000 uçuş görevlisi ve 800 pilotun işe alınacağının kaydedildiği açıklamada, yeni işe alımların yarısından fazlasının Almanya’da gerçekleşeceği ifade edildi.

Lufthansa Grubu, geçen yıl 350 bin başvuru arasından 13 bin kişiyi işe aldı.

Grubun 90 ülkede 100 binden fazla çalışanı bulunuyor.

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